ЖКХ

Спецтехнику для уборки ТКО из других регионов направят в Псковскую область

20 единиц спецтехники для уборки твердых коммунальных отходов с водителями направят в Псковскую область из других регионов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото Александра Елисеева

«Самая болезненная тема последних недель - ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Сообщений на эту тему очень много, фотографии более чем красноречивые. За две недели в соцсетях через систему "Инцидент менеджмент" зафиксировано почти 400 обращений, еще около 300 жалоб я получил в личку. Ситуацию мы знаем и занимаемся ею. Все сигналы отрабатываем в ручном режиме. Но нужно понимать, что это не разовый сбой, а системная проблема», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор договорился с директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым о поставке в регион дополнительной спецтехники для уборки мусора. «20 машин с водителями к нам направят из других регионов в ближайшие дни. Это поможет вывести накопившийся мусор. Прежде всего - убрать несанкционированные свалки, которые образовались з время конфликта регионального оператора и арендатора полигона», - заметил глава региона.

«Далее решать вопрос нужно системно. Региональный оператор сделал много ошибок: накопил долги, не работал со своей дебиторской задолженностью. Но и арендатор полигона - он же собственник единственного на севере области сортировочного комплекса - ведет себя крайне непорядочно, делая людей заложниками конфликта хозяйствующих субъектов. Ссылаясь на отсутствие оплаты, заполненность полигона, он отказался принимать мусор от регоператора, но при этом продолжает принимать отходы от иных коммерческих организаций, неплохо при этом зарабатывая, фактически шантажируя регион. Хотя для урегулирования этих вопросов есть законные методы, которыми пользуются все предприятия с сфере ЖКХ», - поделился Михаил Ведерников.

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Действиям руководства обеих компаний дадут оценку компетентные органы, подчеркнул он и напомнил, что уже возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации бытовых отходов.

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«Параллельно будем применять санкции и со стороны региона. В том числе планируем лишить регионального оператора статуса и расторгнуть соглашение. А сейчас регоператор должен надлежащим образом выполнять свои обязательства. Третий шаг - конкурс на определение нового регоператора, с которым будем планово выстраивать работу», - рассказал губернатор.

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Он отметил, что на данный момент, чтобы максимально ускорить вывоз мусора, жители региона могут обращаться в соцсетях к главам муниципальных образований или по телефону: 122.