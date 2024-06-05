ЖКХ

Долги за газ имеют почти 13 тысяч абонентов в Псковской области

По состоянию на 1 июня 2024 года задолженность населения за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Псков» составила 16,4 млн рублей. Долги имеют более 12 800 абонентов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

В соответствии с действующим законодательством поставщик вправе ограничить поставку газа злостным неплательщикам. В этом году уведомления о предстоящем отключении получили 1 676 абонентов, для 25 из них газоснабжение было ограничено.

«Отключение газа – это крайняя мера. Для возобновления подачи топлива абонентам необходимо будет оплатить не только долги за газ, но и все расходы за проведённые работы по отключению и повторному подключению», – отметила начальник службы по работе с потребителями в г. Пскове ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.

Оплатить газ без комиссии и передать показания счётчика можно с помощью сервиса «Личный кабинет» (https://мойгаз.смородина.онлайн/login и https://paygas.ru) или мобильного приложения «Мой Газ». Оно доступно в интернет-магазинах App Store («Газ Онлайн») и Google Play («Оплата за газ»). Для передачи показаний счетчика без проведения оплаты можно воспользоваться телеграм-ботом компании.