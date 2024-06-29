ЖКХ

Порядок 400 тонн отходов уже вывезли из Пскова

Порядок 400 тонн отходов уже вывезли из Пскова, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Как и обещал, обновляю информацию о ходе решения мусорной проблемы в Пскове и Псковском районе. Провёл рабочее совещание по оперативной ситуации. Расчистка контейнерных площадок продолжалась всю ночь. Итого со вчерашнего дня до настоящего момента уже вывезено порядка 400 тонн отходов. Продолжается отработка точечных заявок, приступаем к вывозу мусора с окраин. Рассчитываем сегодня вывести ещё 300 тонн, что основную долю проблем уже однозначно снимет», - отметил губернатор.

«Также в регион прибыли первые наши собственные мусоровозы. После подготовки необходимых документов на следующей неделе они выйдут на маршруты», - добавил Михаил Ведерников.