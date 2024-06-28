Михаил Ведерников: Более 700 тонн мусора скопилось в Пскове, арендаторы полигонов используют грязный шантаж областной власти

О решении ситуации с мусорным коллапсом в Пскове проинформировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
«Собственник Островского полигона заявил, что у него сломался бульдозер. А предложения прислать рабочий просто проигнорировал. Арендатор Порховского полигона перестал принимать мусор из Пскова и района, при этом продолжает принимать из других муниципалитетов, чтобы были основания возить свои коммерческие отходы. Оба действуют в лучших традициях цинизма и двойных стандартов. Очень, кстати, похоже на сговор. И этим уже занимаются компетентные органы», - продолжил губернатор.
Кроме того, Михаил Ведерников назвал причины, которые привели к мусорному коллапсу. «Неоднократно говорил, что у действующего регоператора серьезные проблемы: владельцы – кто за границей, кто под следствием, свободно распоряжаться финансами компания не может из-за банкротства, налицо управленческая инвалидность. Регоператор делает всё, что может, но он просто физически не в состоянии решать свои проблемы. Хотя справедливости ради нужно отметить, что исполнительный директор находится в прямой коммуникации с муниципалитетами и правительством области, работает в усиленном режиме, чтобы освободить город от мусора. Тем не менее из-за упомянутых проблем у него копятся долги в отношении других участников рынка, в том числе и тех, кто контролирует полигоны», - сказал глава региона.
В нормальной ситуации такие вопросы решаются в суде, подчеркнул он. «Ведь ни для кого не секрет, что в сфере ЖКХ долги друг перед другом – это постоянное явление. Но никто в одностороннем порядке не отрубает воду, свет, газ, провоцируя ЧС областного масштаба. Это откровенное свинство, саботаж и прямое нарушение закона. Соответственно, прямой повод для вмешательства прокуратуры», - указал Михаил Ведерников.
«Что делаем мы? Убежден, что мусорный оператор должен на 100% принадлежать региону. Это позволит избежать ситуации, когда недобросовестные участники рынка, как сейчас, диктуют свои условия, вытягивают средства из населения и области. Переход планируем сделать быстрым. Решения по технике и персоналу проработаны. Мы уже начали их реализовывать. Первые 10 новых наших машин придут уже завтра. Дополнительно подключились коллеги из соседних субъектов и пришли к нам на помощь. Мусор пока будет вывозить по временной аварийной схеме», - поделился губернатор и подчеркнул, что по поводу сговора и нарушения федерального законодательства прокуратура уже работает.