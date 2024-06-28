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Михаил Ведерников: Более 700 тонн мусора скопилось в Пскове, арендаторы полигонов используют грязный шантаж областной власти

28.06.2024 21:29|ПсковКомментариев: 1

О решении ситуации с мусорным коллапсом в Пскове проинформировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«К сожалению, мусорный вопрос в Псковской области до конца пока не решен. Временные меры, принятые в мае, сработали. Но отдельные участники рынка теперь создали новые проблемы. Лица, контролирующие сортировочный комплекс, а также полигоны в Острове и Порхове, снова отказались принимать мусор. Приличных слов о таком поведении у меня просто нет. Они цинично сделали жителей города и района заложниками своей алчности, жадности, желания сохранить пальму первенства в этом сложном и ответственном бизнесе», - отметил он.

«Собственник Островского полигона заявил, что у него сломался бульдозер. А предложения прислать рабочий просто проигнорировал. Арендатор Порховского полигона перестал принимать мусор из Пскова и района, при этом продолжает принимать из других муниципалитетов, чтобы были основания возить свои коммерческие отходы. Оба действуют в лучших традициях цинизма и двойных стандартов. Очень, кстати, похоже на сговор. И этим уже занимаются компетентные органы», - продолжил губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников назвал причины, которые привели к мусорному коллапсу. «Неоднократно говорил, что у действующего регоператора серьезные проблемы: владельцы – кто за границей, кто под следствием, свободно распоряжаться финансами компания не может из-за банкротства, налицо управленческая инвалидность. Регоператор делает всё, что может, но он просто физически не в состоянии решать свои проблемы. Хотя справедливости ради нужно отметить, что исполнительный директор находится в прямой коммуникации с муниципалитетами и правительством области, работает в усиленном режиме, чтобы освободить город от мусора. Тем не менее из-за упомянутых проблем у него копятся долги в отношении других участников рынка, в том числе и тех, кто контролирует полигоны», - сказал глава региона.

В нормальной ситуации такие вопросы решаются в суде, подчеркнул он. «Ведь ни для кого не секрет, что в сфере ЖКХ долги друг перед другом – это постоянное явление. Но никто в одностороннем порядке не отрубает воду, свет, газ, провоцируя ЧС областного масштаба. Это откровенное свинство, саботаж и прямое нарушение закона. Соответственно, прямой повод для вмешательства прокуратуры», - указал Михаил Ведерников.

«Коммерческие предприятия, которые контролируют полигоны и мусоросортировку обязаны принимать отходы по аварийной схеме в соответствии с федеральным законодательством. Отказаться они могут только в одном случае: если официально закроются. Это целая процедура, которая, помимо прочего, включает обязательства по рекультивации свалок. Если говорить про порховскую – это несколько сотен миллионов. Наши деятели этим заниматься, судя по всему, не хотят и не будут. Поэтому пытаются всеми правдами и неправдами, выкручивая нам руки, уйти от обязательств. Не удивлюсь, если они в ближайшее время воспользуются процедурой банкротства», - сообщил губернатор.
«Почему они этим занимаются? После постройки экотехнопарка и запуска его в работу все действующие полигоны в области будут закрыты для дальнейшей рекультивации. Соответственно, владельцы, арендаторы полигонов с рынка вылетят. Если не найдут себе место в новой схеме обращения с отходами. Они пытаются этого избежать. Но вместо конструктивного диалога, вместо судебных разбирательств по адресу, используют грязный шантаж областной власти», - сказал он.

«Что делаем мы? Убежден, что мусорный оператор должен на 100% принадлежать региону. Это позволит избежать ситуации, когда недобросовестные участники рынка, как сейчас, диктуют свои условия, вытягивают средства из населения и области. Переход планируем сделать быстрым. Решения по технике и персоналу проработаны. Мы уже начали их реализовывать. Первые 10 новых наших машин придут уже завтра. Дополнительно подключились коллеги из соседних субъектов и пришли к нам на помощь. Мусор пока будет вывозить по временной аварийной схеме», - поделился губернатор и подчеркнул, что по поводу сговора и нарушения федерального законодательства прокуратура уже работает.

«Четырехдневный простой полигонов саккумулировал во дворах агломерации около 700 тонн мусора, более 200 тонн будет вывезено уже сегодня. Договорились о ночной работе оператора. Остальные рассчитываем вывезти до середины воскресенья. Понимаю, что лето. Из-за жары мусор становится источником не только неприятного запаха, но и опасных патогенов. Вижу все ваши обращения, все они оперативно уходят в работу. Делаем все, чтобы максимально быстро навести порядок. Используем для этого все возможности и ресурсы. Вопрос держу на постоянном личном контроле», - резюмировал Михаил Ведерников.
 
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Мусорный коллапс в Псковской области: причины и последствия Михаил Ведерников: Более 700 тонн мусора скопилось в Пскове, арендаторы полигонов используют грязный шантаж областной власти Борис Елкин отложил свой отпуск из-за ситуации с мусорным коллапсом в Пскове Наталья Федорова: В Псковском районе есть сложности с вывозом мусора Директор «Нового квартала» о мусорном коллапсе: Кто-то уже должен кулаком по столу ударить и решить проблему «В какой двор ни глянь - горы зловонного мусора»: псковичи делятся в Сети фотографиями мусорного коллапса Андрей Тарасов о мусорном коллапсе в Пскове: Мы просто в шоке Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж Директор управляющей компании о невывозе мусора в Пскове: Это уже экологическая катастрофа В Пскове вновь продолжается мусорный коллапс, отходы не вывозят три дня Нормализацию работы в сфере ТКО продолжаем держать на контроле - Михаил Ведерников Государственному оператору по вывозу ТКО нужен хороший начальник — Борис Елкин Крупногабаритный мусор в Пскове сейчас вывозят ежедневно В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса Опрос ПЛН-ТВ: Довольны ли псковичи вывозом мусора? 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