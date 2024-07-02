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Арендатора порховского полигона уведомили о недопустимости прекращения приема отходов из Пскова

02.07.2024 17:54|ПсковКомментариев: 0

Псковская природоохранная прокуратура 28 июня предостерегла директора ООО «Экор.Ос» о недопустимости нарушения действующего законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления в связи с уведомлением о намерении прекратить прием твердых коммунальных отходов из Пскова на полигон в Порховском районе с 1 июля. Об этом корреспонденту ПЛН FM сообщили в областной прокуратуре.

«Вопросы соблюдения требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления находятся на постоянном контроле прокуратуры области.

В связи со сложившейся на территории региона обстановкой прокуратурой области организованы проверки соблюдения закона на объектах обработки и размещения твердых коммунальных отходов», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее проведенными проверками установлено, что в период с октября 2023 года по настоящее время ООО «Экопром» не обеспечивается вывоз крупногабаритных отходов с территории мест (площадок) накопления отходов многоквартирных домов в Пскове и других муниципальных образованиях области, что приводит к образованию многочисленных свалок.

Органы прокуратуры области в отношении ООО «Экопром» неоднократно возбуждали дела об административных правонарушениях по фактам нарушения требований к качеству предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, ненадлежащего соблюдения требований законодательства о лицензировании, природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

По материалам проверки, проведенной специализированным прокурором, органы дознания и следствия возбудили уголовные дела по части 1 статьи 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с причинением крупного ущерба государству); по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Напомним, за выходные в Пскове вывезли 800 тонн мусора.

Источник: Псковская Лента Новостей
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