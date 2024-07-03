ЖКХ

Михаил Ведерников о ситуации с мусором: Сегодня практически весь день занимаюсь только этой темой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обновил оперативную информацию по ситуации с мусором.

«Сегодня практически весь день занимаюсь только этой темой. Вечером на рабочем совещании обсудили текущую обстановку», написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, за прошедшие сутки вывезено еще порядка 700 тонн отходов. Полигоны работают.

«Жалоб объективно стало гораздо меньше. Тем не менее, проблемных точек ещё достаточно – особенно в Запсковье и дальнем Завеличье», - признал губернатор.

Он также сообщил, что «все обращения отрабатываются максимально оперативно круглые сутки».

«По поводу ночной работы прошу отнестись с пониманием – если убирать в графике, то работа ещё больше затянется. Наши 10 машин уже поставлены на учет и вышли на маршруты. В том числе они займутся вывозом крупногабаритных отходов», - отметил Михаил Ведерников и рассказал, что «через неделю придет еще 12 машин, что значительно увеличит наши возможности по наведению чистоты и порядка».

Глава региона отдельно прокомментировал ситуацию с крупногабаритным мусором. Он напомнил, что несколько месяцев назад компания «Спецтранском» прекратила принимать КГО от регоператора из-за долгов последнего.

«Это противозаконно, - заявил Михаил Ведерников. - Иногда и у социальных учреждений копятся долги по ЖКХ, но отключать их никто и не думает – не имеют права. Поэтому обратился в этой части в региональную прокуратуру, чтобы коллеги обязали мусоросортировочную станцию принимать отходы от всех».

Псковский губернатор также отметил, что КГО начали вывозить своими силами.

«Отдельно хочу поблагодарить наших дорожников, строителей, коммунальщиков, которые откликнулись на просьбу города о помощи, и безвозмездно приняли участие в уборке КГО. Всего ими убрано порядка 210 кубометров отходов», - заключил глава области.

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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова