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Мусорный кризис онлайн

В Пскове продолжается мусорный кризис. Переполненные контейнеры во дворах, закрытые ворота свалки, грязь и вонь, раздражение и недовольство жителей, санитарная угроза — этим был наполнен июнь. Главная проблема региона привела к извинениям от губернатора и переносу отпуска главой областной столицы, что только подчеркивает остроту ситуации, вышедшей на федеральный уровень. В какой точке на пути разрешения кризиса находятся псковичи в начале июля, выясняла обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

По мусору на ледяночках

В эти дни в Пскове сообщения о положении дел на контейнерных площадках переполняют новостные ленты и соцсети — как сам мусор переваливается за края баков. Их обсуждают пассажиры на остановках («Серые мусоровозы — это из Смоленска», - со знанием дела говорит одна пенсионерка другой), ими же заполнены паблики официальных лиц, вызывая самую горячую реакцию подписчиков.

А что случилось? Почему псковичей вообще должен волновать цвет мусоровозов и место их приписки? Потому что в Пскове продолжается мусорный коллапс. Одни называют его уже третьим, другие считают, что все никак не закончится история, берущая начало на новогодних праздниках.

Для понимания ситуации кратко напомним содержание предыдущих серий. В начале года псковские дворы были завалены горами мусора, с которых в пору было кататься на ледяночках, а в соцсетях появились видео длинных верениц мусоровозов, стоящих в очереди перед закрытыми воротами сортировочного комплекса в деревне Котово. Его владелец, компания «СпецТрансКом», повесила замок из-за долгов, которые региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, компания «Экопром», накопила за сортировку. Во всех смыслах навести порядок удалось после личного вмешательствам губернатора Михаила Ведерникова.

Однако тогда же во властных коридорах, вероятно, появилось понимание, что это еще не конец и добром вся история не завершится. Достаточно оперативно областное Собрание депутатов приняло изменения в региональное законодательство, позволяющие разорвать отношения с регоператором. Удивительно, но ранее механизм «развода» прописан не был, то есть в начале мусорной реформы в 2019 году ее зачинателям казалось, что все пойдет так же гладко, как прописано на бумаге и пути отступления попросту не потребуются.

О том, что такой разрыв состоится, Михаил Ведерников заявил уже в мае. И где! Место и время для объявления были выбраны так, чтобы слова прозвучали максимально весомо — Дни Псковской области в Совете Федерации. Глава региона назвал ситуацию «отдельной болью», а председатель СовФеда Валентина Матвиенко выступила с резкой критикой сложившегося положения вещей и произнесла фразу про «бедненьких, но всегда чистых» псковичей.

И вот мы подходим ко дню сегодняшнему. На некоторое время, очень непродолжительное, после майской бури наступило затишье. Тем более, в Псков приехали те самые серые мусоровозы из Смоленска. Завалы мусора расчистили. Но к середине июня скопились новые. Положение осложнила жара. Одно дело, когда невывезенный мусор в январе смерзся колом, совсем другое — лежит под палящим июньским солнцем.

Невывезенный мусор не только вонюч, но и горюч.

Программа минимум

Две большие разницы — объявить о разводе и на практике разойтись. Когда подобное происходит в семье, дают срок на примирение. В случае же с мусором стало понятно, что примирение невозможно, но и по щелчку пальцев регоператора не заменишь, а в переходный период тонны нового мусора требуют ежедневного вывоза.

Да и спор «двух хозяйствующих субъектов» никуда не делся, долги «Экопрома» перед «СпецТрансКомом» все еще не погашены. Последней компании принадлежит свалка под Порховом, куда сортированный мусор везут на захоронение. На днях ее ворота тоже оказались закрыты, пришлось прокуратуре выступить с предостережением о недопустимости подобного шага. Плюс действующий регоператор стал фигурантом сразу двух уголовных дел: о невывезенном вовремя мусоре и об использовании склада без лицензии, который набивали мусором, превратив в несанкционированную свалку, почва под которой надолго заражена медью и свинцом.

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Между тем, рядового потребителя — он же плательщик за вывоз мусора — вообще не должно волновать, какие проблемы у тех, кто подрядился оказывать услугу. Житель хоть областного центра, хоть дальней деревни оплачивает квитанцию — все, его часть договора выполнена. Вывоз мусора — это минимальная работа, которую должна проделать вторая сторона. Минимальная, потому что мусор вывозили и раньше, до реформы. Делали это без всякого регоператора и вонючих скандалов на всю страну. Мусоровозы прогоняли все через тот же сортировочный комплекс в Котово. Никакой обещанной «системы обращения с твердыми коммунальными отходами» так и не появилось. Работает старая схема: контейнер-сортировка-свалка. Да и сортировка — наследство прежних лет, созданное компанией, очищавшей Псков от мусора до реформы.

То есть с точки зрения потребителя за пять лет с начала реформы если что-то и поменялось, то только в худшую сторону. В частности, плата выросла и стала поголовной. И возникают «казусы», подобные нынешнему.

Регоператор заявил о долгах населения в размере 404 млн рублей. Но при чем же тут добросовестные плательщики? К тому же, появилась информация о том, что работа по взысканию задолженности не велась. Стало быть, эти 404 млн были не столь важны в структуре доходов — такой напрашивается вывод.

Жильцы складывают мусор прямо у подъездов - мусоропроводы забиты до верхних этажей.

Каковы были прибыли местного регоператора, неизвестно. Известна картина по стране в целом, Псков тут не уникален. Только за прошлый год жители России сообща выплатили регоператорам 280 млрд рублей. На эти деньги не строилась инфраструктура, субподрядчикам (как псковской сортировке и свалке) не платили, даже мусоровозов своих не было, и с наступлением кризиса взятые в лизинг машины пришлось вернуть, поэтому Пскову и потребовалась помощь соседей на технике серого цвета.

Мусорный балет

Через месяц после Дней Псковской области Валентина Матвиенко вновь упомянула регион в контексте провала мусорной реформы, случившегося во всей стране. 24 июня на встрече с премьером Михаилом Мишустиным она заявила о пробуксовке реформы.

«В основном стало хуже, - констатировала глава верхней палаты российского парламента. - Когда мы принимали закон, подразумевалось, что в стране будет выстроена целая отрасль по сбору, сортировке, переработке мусора и утилизации в рамках экономики замкнутого цикла. Практика региональных операторов себя не оправдала. В ряде регионов просто мусорный коллапс. В Пскове катастрофическая ситуация: несколько недель летом, в жару не вывозился мусор. При этом граждане добросовестно платят за сбор и вывоз мусора. Никто не знает, куда же эти деньги пошли. И нет никого сверху, кто это контролировал бы».

Переводя с обтекаемого языка государевых слуг на простонародный: распихали деньги по карманам.

Власти на самом верху признали ошибочность первоначальной стратегии. Третья часть «Марлезонского балета», исполняемого вокруг контейнеров, должна стать финальной.

Что имеем на данный момент? На фоне мусорного скандала свой пост покинул председатель комитета по ЖКХ Псковской области Сергей Грахов. Глава Пскова Борис Елкин заявил, что откладывает свой выход в отпуск. Губернатор Михаил Ведерников едва ли не ежедневно информирует жителей о расчистке области в своих соцсетях. На выходных он, обращаясь к псковичам, написал то, что нечасто можно встретить в речах чиновников: «Извините, пожалуйста, за временные неудобства».

В этот понедельник глава региона показал вереницу новых мусоровозов «МАЗ», закупленных областью, и рассказал, что пока для их выхода на маршрут готовят документы, в регионе работает техника из Смоленска и Москвы. Разгребать свалки, в которые превратился каждый псковский двор, помогают добровольцы. В приоритете вывоз обычного бытового мусора, понемногу доходит очередь до крупногабаритных отходов. Старые диваны, оконные рамы и прочее такое лежало рядом с контейнерами нетронутым уже несколько месяцев.

В большой степени власти как Псковской области, так и других регионов оказались заложниками спущенных сверху решений. Однако последствия теперь разгребать каждому самостоятельно. В частности, в Псковской области уже подписано постановление губернатора о субсидии из бюджета в пользу «Псковский коммунальных систем». Это акционерное общество было создано в 2011 году и на 100% принадлежит государству. Сейчас оно выполняет функции расчетно-кассового центра, то есть обсчитывает и выставляет населению платежки как раз за вывоз твердых коммунальных отходов. Теперь же выделенная субсидия пойдет на вклад в уставный капитал ООО «Экогрупп». Судя по всему, эта компания с государственным участием перехватит у «Экопрома» мусорную эстафетную палочку. В постановлении сказано, что субсидию можно потратить на приобретение компьютеров, периферийного и сетевого оборудования, программного обеспечения, других материальных и нематериальных ресурсов, работ, услуг, включая оплату услуг подрядных организаций, офисной мебели, канцелярских товаров, хозяйственного инвентаря, средств индивидуальной защиты, выплату заработной платы сотрудникам, начисления по оплату труда, оплату аренды нежилых помещений и их содержание, уплату налогов и сборов, оплату лизинговых платежей за приобретенные в лизинг контейнеры для сбора ТКО и спецтранспорт. То есть ровно на всю деятельность, какой должен заниматься регоператор.

Есть надежда, что будут пролечены родовые травмы, возникшие на старте реформы. До последнего дня туманным оставался вопрос, кто владелец контейнеров и кто должен менять вышедшие из строя баки, регоператор и управляющие компании спихивали эту проблему друг на друга. Не все понятно было с уборкой вокруг контейнеров. В отсутствие всякой логики регоператор должен был только опорожнять контейнеры, а все, что выпало из них на площадку для сбора мусора, за то отвечают управляйки. К чести мусорщиков, приезжали они все-таки с метелочками, но делали из этого сомнительный повод для гордости: посмотрите, мы еще и вокруг прибрались. Опять же, жители не должны страдать от бюрократических закорючек, а должны, оплатив квитанцию, видеть у дома аккуратные емкости в достаточном количестве, содержащиеся в чистоте.

Заодно пробиваются ростки робких чаяний: может быть, если получится распрямить искривления мусорной реформы, то руководство решится в сфере ЖКХ на огосударствление и другой поляны, занятой сейчас управляющими компаниями. Вот уж где нет ни контроля, ни понимания расходования собираемых с жителей денег.

Коллапс — это слово чаще всего можно услышать применительно к ситуации, сложившейся в мусорной сфере Псковской области. Термин пришел из астрофизики. Ядро звезды остывает и под действием собственной гравитации проваливается само в себя — коллапсирует. В этот момент рождается сверхновая. То же самое мы наблюдаем сейчас у мусорных баков. Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами провалилась. Всё, коллапс! Но достижение дна дает возможность оттолкнуться и с нуля начать отстраивать систему на новых началах. Собственно, ничего другого в текущих обстоятельствах не остается.

Юлия Магера