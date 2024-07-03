Электроснабжение пропало в Великих Луках из-за непогоды

Электроснабжение пропало в Великих Луках вечером 4 июля из-за непогоды, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По всем вопросам, касающимся возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций, подтоплений и фактах отключений на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, предприятий и организаций, необходимо сообщать в ЕДДС города Великие Луки по телефону: 3-63-74 для организации мер реагирования.
Ранее глава администрации Великих Лук Андрей Беляев подписал распоряжение КЧС о введении режима повышенной готовности в городе.