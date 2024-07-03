Электроснабжение пропало в Великих Луках из-за непогоды

Концерты творческой школы «Терем-квартета» в «Михайловском» будут свободны для всех желающих

Брянец-убийца осужден за сексуальные домогательства к псковичке и несколько краж

Почти 200 номеров в модульных отелях подготовят в Псковской области в этом году