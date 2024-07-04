Общество

Андрей Беляев подписал распоряжение КЧС о введении режима повышенной готовности в Великих Луках из-за непогоды

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев подписал распоряжение КЧС о введении режима повышенной готовности в городе из-за непогоды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото/видео: Ульяна Лаблюк / ПЛН

«Руководителям предприятий и организаций сферы ЖКХ просьба проконтролировать прохождение неблагоприятных погодных условий и принять необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения и эксплуатации воздушных линий. Готовность незамедлительно в круглосуточном режиме к устранению последствий», - говорится в документе.