ЖКХ

Псковская компания «Экогрупп» подписала соглашение о вывозе крупногабаритных отходов

Региональные власти продолжают разбираться с вопросами уборки и вывоза твердых коммунальных и крупногабаритных отходов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников. По его словам, на рабочем совещании были подведены итоги дня.

«Темпы вывоза отходов, благодаря помощи ППК РЭО и коллег из других регионов, остаются довольно высокими – убрано более 500 МКД и вывезено почти 900 тонн мусора, - проинформировал глава Псковской области. - Главная новость – наша собственная региональная компания «Экогрупп» подписала соглашение о вывозе крупногабаритных отходов. С 8:00 наши мусоровозы начали системную работу в этом направлении. КГО по городу скопилось очень много, но процесс пошёл (сегодня вывезено 370 кубов)».

Также Михаил Ведерников сообщил, что направил проверки по тем адресам, где по отчетам уже провели уборку.

«К сожалению, далеко не везде по факту был наведен порядок. Поручил взять такие адреса на особый контроль.

Будем проводить подобные "рейды" ежедневно, пока система настраивается заново. Самым проблемным районом города пока остается Запсковье (особенно улица Юности). Тем не менее, и там за день была проведена достаточно большая работа.

Завтра усилим работу на этом направлении», - пообещал губернатор.