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ЖКХ

«Псковским коммунальным системам» дадут субсидию для вклада в уставный капитал ООО «Экогрупп»

30.06.2024 14:10|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление правительства региона о порядке предоставления из областного бюджета субсидии акционерному обществу «Псковские коммунальные системы» в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, для последующего осуществления вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Экогрупп» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Документ от 28 июня 2024 года опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Постановлением утверждается прилагаемое положение о порядке предоставления субсидии. Как следует из документа, субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по обращению с ТКО, по следующим направлениям расходов: приобретение компьютеров, периферийного и сетевого оборудования, программного обеспечения, других материальных и нематериальных ресурсов, работ, услуг, включая оплату услуг подрядных организаций, офисной мебели, канцелярских товаров, хозяйственного инвентаря, средств индивидуальной защиты, выплата заработной платы сотрудникам, начисления по оплату труда, оплата аренды нежилых помещений и их содержание, уплата налогов и сборов, оплата лизинговых платежей за приобретенные в лизинг контейнеры для сбора ТКО и спецтранспорт. Субсидия предоставляется из резервного фонда правительства региона.

Напомним, в Псковской области разразился мусорный кризис. Власти региона ищут способы его преодоления при поддержке «Российского экологического оператора». «Что делаем мы? Убежден, что мусорный оператор должен на 100% принадлежать региону, - заявил в пятницу губернатор Михаил Ведерников. - Это позволит избежать ситуации, когда недобросовестные участники рынка, как сейчас, диктуют свои условия, вытягивают средства из населения и области. Переход планируем сделать быстрым. Решения по технике и персоналу проработаны. Мы уже начали их реализовывать. Первые 10 новых наших машин придут уже завтра. Дополнительно подключились коллеги из соседних субъектов и пришли к нам на помощь. Мусор пока будет вывозить по временной аварийной схеме».

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Мусорный коллапс в Псковской области: причины и последствия «Псковским коммунальным системам» дадут субсидию для вклада в уставный капитал ООО «Экогрупп» Порховский полигон начал принимать мусор из Пскова Порядок 400 тонн отходов уже вывезли из Пскова Интерактив: Радость оказалась преждевременной Фотофакт: Вывоз мусора возобновился в Пскове Михаил Ведерников: Более 700 тонн мусора скопилось в Пскове, арендаторы полигонов используют грязный шантаж областной власти Борис Елкин отложил свой отпуск из-за ситуации с мусорным коллапсом в Пскове Наталья Федорова: В Псковском районе есть сложности с вывозом мусора Директор «Нового квартала» о мусорном коллапсе: Кто-то уже должен кулаком по столу ударить и решить проблему «В какой двор ни глянь - горы зловонного мусора»: псковичи делятся в Сети фотографиями мусорного коллапса Андрей Тарасов о мусорном коллапсе в Пскове: Мы просто в шоке Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж Директор управляющей компании о невывозе мусора в Пскове: Это уже экологическая катастрофа В Пскове вновь продолжается мусорный коллапс, отходы не вывозят три дня Нормализацию работы в сфере ТКО продолжаем держать на контроле - Михаил Ведерников Государственному оператору по вывозу ТКО нужен хороший начальник — Борис Елкин Крупногабаритный мусор в Пскове сейчас вывозят ежедневно В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса Опрос ПЛН-ТВ: Довольны ли псковичи вывозом мусора? 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