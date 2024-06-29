ЖКХ

«Псковским коммунальным системам» дадут субсидию для вклада в уставный капитал ООО «Экогрупп»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление правительства региона о порядке предоставления из областного бюджета субсидии акционерному обществу «Псковские коммунальные системы» в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, для последующего осуществления вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Экогрупп» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Документ от 28 июня 2024 года опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Постановлением утверждается прилагаемое положение о порядке предоставления субсидии. Как следует из документа, субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по обращению с ТКО, по следующим направлениям расходов: приобретение компьютеров, периферийного и сетевого оборудования, программного обеспечения, других материальных и нематериальных ресурсов, работ, услуг, включая оплату услуг подрядных организаций, офисной мебели, канцелярских товаров, хозяйственного инвентаря, средств индивидуальной защиты, выплата заработной платы сотрудникам, начисления по оплату труда, оплата аренды нежилых помещений и их содержание, уплата налогов и сборов, оплата лизинговых платежей за приобретенные в лизинг контейнеры для сбора ТКО и спецтранспорт. Субсидия предоставляется из резервного фонда правительства региона.

Напомним, в Псковской области разразился мусорный кризис. Власти региона ищут способы его преодоления при поддержке «Российского экологического оператора». «Что делаем мы? Убежден, что мусорный оператор должен на 100% принадлежать региону, - заявил в пятницу губернатор Михаил Ведерников. - Это позволит избежать ситуации, когда недобросовестные участники рынка, как сейчас, диктуют свои условия, вытягивают средства из населения и области. Переход планируем сделать быстрым. Решения по технике и персоналу проработаны. Мы уже начали их реализовывать. Первые 10 новых наших машин придут уже завтра. Дополнительно подключились коллеги из соседних субъектов и пришли к нам на помощь. Мусор пока будет вывозить по временной аварийной схеме».