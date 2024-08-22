ЖКХ

Дом двоих участников СВО газифицировали в палкинской деревне Воронино

Газ пустили в дом родителей двоих участников специальной военной операции в деревне Воронино Палкинского района сегодня, 30 августа. Всего в этом населенном пункте заявки на газификацию подали собственники трех домовладений, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Сегодня газ пришел в домовладение Ивана и Елены Васильевых, чьи сыновья в настоящее время участвуют в СВО. Для догазификации домовладения был построен газопровод-ввод протяженностью 370 м. В работе газовых компаний в настоящее время остаются две заявки от жителей населенного пункта.

В пуске газа приняли участие присутствовали генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, советник генерального директора по взаимодействию с органами власти ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян и глава Палкинского района Ольга Потапова.

Как пояснила глава муниципалитета Ольга Потапова, основная газификация поселка прошла некоторое время назад. Сейчас происходит догазификация отдельных участков.

Родители участников СВО поблагодарили ООО «Газпром межрегионгаз Псков» за появление газа.

«Раньше было три баллона, нужно было постоянно держать в запасе, так как боялись, что газ закончится. Дрова заготавливать нет возможности, так как все сыновья, которые с этим помогали, сейчас на Украине, а покупать очень дорого. Поэтому спасибо большое за газ», - поблагодарила хозяйка дома.