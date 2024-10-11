ЖКХ

На помощь в оплате ЖКУ льготникам направят 12,4 млрд рублей

Правительство направит регионам более 12,4 миллиардов рублей на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, сообщает пресс-служба кабмина.

«Регионы получат дополнительное финансирование для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Распоряжение о выделении на эти цели свыше 12,4 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

Речь идет о мерах социальной поддержки ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг, пишет РИА Новости.

Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета, уточнили в правительстве.