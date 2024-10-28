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Александр Братчиков: Повышение тарифа на капремонт – вынужденная мера

01.11.2024 15:34|ПсковКомментариев: 0

Повышение тарифа на капитальный ремонт – вынужденная мера, без которой невозможно обойтись. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Повышение связано с тем, что у нас все дорожает, дорожают строительные материалы. Есть официальный процент инфляции. Любой многоквартирный жилой дом имеет право уйти на спецсчет. Там они могут устанавливать свои тарифы. Это абсолютно законно, и те деньги, которые они собирают, могут копить на ремонт своего дома и решать, что именно будут делать – крышу, фасад или еще что-то. А кто не хочет этого делать, за того тариф устанавливает государство. Повышение тарифа сейчас – это мера вынужденная, и без нее не обойтись», – сказал Александр Братчиков.

Он добавил, что жители частных домов не ждут помощи от государства и сами занимаются ремонтом своих домов.

Напомним, на минувшей сессии Псковского областного Собрания депутаты согласовали минимальный размер взноса на капремонт на 2025 год. 

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #капремонт #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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