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Минимальный размер взноса на капремонт на 2025 год утвержден в Псковской области

Вопрос о согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2025 год рассмотрели на 38-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно документу, минимальный размер взноса на 2025 год относительно II полугодия 2024 года на основании проведенных расчетов составит: для многоквартирных домов без лифта – 11,58 рубля за квадратный метр; для многоквартирных домов с лифтом – 13,24 рубля за квадратный метр.

Добавим, минимальный размер взноса за капитальный ремонт правительство области должно установить до 1 декабря.

Депутат Виктор Иващенко («Единая Россия») уточнил, почему плату за капремонт повышают второй раз в 2024 году. Представитель фонда ответила: «Взнос повышается ежегодно. Единственное решение - не повышать с начала года, а с середины. Это создало ложное впечатление, что повышаем два раза в год».

Депутат от фракции КПРФ Дмитрий Михайлов отметил, что коммунисты выступают против повышения платы за капитальный ремонт.

«Депутаты фракции КПРФ относятся к повышению негативно. Фонд - коммерческая организация, и на сайте мы не нашли прозрачность расходования денежных средств. Отсутствуют также отзывы о качестве ремонта. Также мы не получили реального обоснования повышения тарифов. Наша фракция не поддерживает повышение взносов», - сказал Дмитрий Михайлов.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил, что, по словам докладчика, экономически обоснованный тариф должен быть в три раза больше существующего.

«Мы долго обсуждали этот законопроект, принцип справедливости. Есть, над чем работать, но в целом программа рабочая. Работа ведётся, несмотря на рост цен на строительные материалы и кадровый голод. Я тоже против повышения тарифов, но, если мы будем голосовать против, все это рухнет через два месяца», - выступил депутат Андрей Михайлов («Единая Россия»).

Депутат от фракции «Яблоко» Артур Гайдук заявил, что «Яблоко» не против экономически обоснованного повышения тарифа, но работу Фонда капитального ремонта Псковской области оценивает неудовлетворительно.

«Мы голосовать будем "против". Мне не объяснить избирателям, почему мы повышаем плату, но дома не ремонтируют», - выразил свое мнение депутат от ЛДПР Антон Минаков.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия») уточнил, что каждый из депутатов, кто высказывается негативно о работе фонда, мог инициировать парламентский час на эту тему.

«Вопрос непростой. Вы знаете собираемость? Правительство, комитет сейчас услышат наши обсуждения, и у нас появится возможность задать вопросы. Но выносить их в процессе голосования неверно - каждый из вас мог инициировать парламентский час по этому вопросу», - заметил он.

«За» принятие закона о повышении тарифа проголосовали 17 депутатов.