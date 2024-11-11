ЖКХ

Качественная питьевая вода доступна почти 85% псковичей — Роспотребнадзор

Комплекс мероприятий по повышению качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения позволил увеличить долю населения Псковской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 84,59%. Доля городского населения, обеспеченного качественной водой, составила 97,1%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Фото: управление Роспотребнадзора по Псковской области

В управлении Роспотребнадзора по Псковской области под председательством руководителя управления Еленой Припутенко прошло расширенное заседание коллегии, посвященное результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за обеспечением населения качественной питьевой водой. В рамках обсуждения также рассматривались вопросы реализации федерального проекта «Чистая вода».

В заседании приняли участие главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Николай Калинин, начальники территориальных отделов, а также представители комитетов по строительству, ЖКХ и природопользованию Псковской области.

На коллегии были рассмотрены актуальные вопросы контроля за состоянием питьевого водоснабжения, лабораторного обеспечения контроля качества воды и организации зон санитарной охраны источников водоснабжения. Обсуждались мероприятия, проводимые правительством Псковской области в рамках реализации проекта «Чистая вода», а также наполнение интерактивной карты качества и безопасности питьевой воды.

По итогам заседания коллегии были сформулированы задачи, направленные на повышение эффективности мероприятий по обеспечению населения Псковской области качественной питьевой водой.