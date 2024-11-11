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Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Андрей Анисимов Vs Антон Минаков

13.11.2024 12:06|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Армрестлинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

Тема сегодняшнего эфира: «Обоснованы ли тарифы на капремонт домов в регионе?». В прямом эфире столкнутся позиции генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Андрея Анисимова и заместителя председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Антона Минакова.

По традиции программу «Армрестлинг» проведет главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Теги: #Армрестлинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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