ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Андрей Анисимов Vs Антон Минаков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Армрестлинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Тема сегодняшнего эфира: «Обоснованы ли тарифы на капремонт домов в регионе?». В прямом эфире столкнутся позиции генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Андрея Анисимова и заместителя председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Антона Минакова.

По традиции программу «Армрестлинг» проведет главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.