ЖКХ

Михаил Ведерников назвал сроки сдачи экотехнопарка в Палкинском районе

Экотехнопарк в Палкинском районе построен на 39%, оборудование готово на 50%. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы ориентируемся на то, чтобы до конца первого квартала 2025 года (сдать экотехнопарк - ред.). Хотя сложности есть. Там целый блок проблемных моментов, которые мы в ручном режиме решаем. Я вот Денису Петровичу Буцаеву (главе «Российского экологического оператора» - ред.) хочу тоже сказать "спасибо". Мы на прошлой неделе в пятницу проводили совещание, он подключался даже без видео, только со звуком, несмотря на то, что был в дороге. Действительно, серьезное внимание уделяет. На эту пятницу у нас запланировано совещание, поэтому мы делаем все, чтобы этот объект был сдан в срок. На сегодняшний день 39% составляет строительная готовность, 50% готовность оборудования», - поделился Михаил Ведерников.

Он уточнил, что сейчас ожидаются большие поступления по оборудованию, и уже удалось решить «проблему с металлом». «Мы рассчитываем, что и подрядчик количество рабочих значительно увеличит», - заключил губернатор.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.