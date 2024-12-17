ЖКХ

Темпы газификации в Псковской области значительно увеличились – губернатор

Темпы газификации в Псковской области значительно выросли за 2025 год. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«Я бы не стал оценивать темпы газификации в Псковской области как прорыв, но они значительно увеличились. Жалоб от людей тоже еще достаточно. Среди всех обращений газификация входит если не в тройку, то в пятерку самых беспокоящих людей тем», – сказал Михаил Ведерников

Он отметил, что количество подрядчиков существенно увеличилось, но на сегодняшний день «запрос у людей остается».

«Мы со своей стороны делаем все, чтобы помочь. Буквально на прошлой неделе в Москве у меня была рабочая встреча с крупным федеральным подрядчиком. Мы все наши параметры показали. Им интересно. Мы очень рассчитываем, что они со следующего года тоже войдут в чисто субподрядчиков в Псковской области, значительную часть работы возьмут на себя», – добавил губернатор.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.