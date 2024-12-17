ЖКХ

На строительство водопровода в псковском микрорайоне Борисовичи выделят 1 млрд рублей

На строительство кольцевого магистрального водопровода в псковском микрорайоне Борисовичи выделят 1 млрд рублей, из них 374 млн рублей - в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В 2025 году начнется реализация нового федерального проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры». В его рамках запланировано 6 мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции сетей водоотведения в Пскове; водоснабжения в Великих Луках; строительству объектов водоотведения в Пушкинских Горах. На эти цели с 2025-го по 2027-й годы предусмотрено более 900 млн рублей.

В их числе при поддержке «Фонда развития территорий» будут завершены строительство и реконструкция коммунальных систем в военном городке «Остров-3», а на 2025 год предусмотрено финансирование капремонта водопроводных и канализационных сетей там же, в «Остров-3», в размере 107 млн рублей.

В рамках инфраструктурного кредита будут завершены 3 проекта:

строительство кольцевого магистрального водопровода (всего 1038 млн, 374 млн в 2025 году) для жилой застройки в микрорайоне Борисовичи;

реконструкция теплотрассы на Рокоссовского в Пскове (162 млн, финансирование 2024 года);

реконструкция котельной № 18 на Генерала Маргелова в Пскове (всего 92 млн, 61 млн – в 2025 году).

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».