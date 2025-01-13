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Почти две тысячи километров линий электропередачи восстановили в Псковской области

«Россети Северо-Запад» восстановили 1920 км линий электропередачи в Псковской области после циклона «Чарли» с сильным снегопадом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Видео: мастер Псковского филиала Александр Коршунов

Энергетики включили 96 линий электропередачи и 1396 трансформаторных подстанций. В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» сохраняется особый режим. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

В «Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

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Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).