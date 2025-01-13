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Фотофакт: Линии электропередачи оборвало в псковской деревне Уграда

Линии электропередачи оборвало упавшее дерево в деревне Уграда Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

«В Уграде оборвало провода электропередачи пару дней назад. Сегодня были днем проведены работы. Итог: висящий провод, где можно увидеть изоляцию», - отмечает очевидец.

Напомним, что после циклона «Чарли» в Псковском районе без электричества остались 33 населенных пункта.

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На данный момент для ликвидации последствий по всей Псковской области привлекли дополнительно 32 бригады из соседних регионов в Псковскую область.