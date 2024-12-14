ЖКХ

«Экогрупп» может стать постоянным регоператором по ТКО в Псковской области

ООО «Экогрупп» может стать постоянным региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области. Об этом руководитель ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В настоящий момент объявлен конкурс на постоянного регорепатора в Псковской области. Заявка подана», – рассказал Денис Кузнецов.

Напомним, Денис Кузнецов назначен руководителем регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп» в конце ноября.

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Ранее ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.