«Экогрупп» может стать постоянным регоператором по ТКО в Псковской области

ООО «Экогрупп» может стать постоянным региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области. Об этом руководитель ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«В настоящий момент объявлен конкурс на постоянного регорепатора в Псковской области. Заявка подана», – рассказал Денис Кузнецов.
Напомним, Денис Кузнецов назначен руководителем регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп» в конце ноября.
Ранее ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.