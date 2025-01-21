ЖКХ

Глава «Россетей Северо-Запад» проверил работу псковского филиала после циклона «Чарли»

Глава сетевой компании «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов проконтролировал работу псковского филиала. Отсюда специалисты круглосуточно следят за функционированием электросетевого комплекса, в том числе за переходом на нормальные схемы электроснабжения после циклона «Чарли», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Видео: «Россети Северо-Запад»

Напомним, энергетики восстановили после сильного снегопада 5,6 тысячи километров ЛЭП, включили 282 линии электропередачи и 3,8 тысячи трансформаторных подстанций.

Также Вячеслав Торсунов проверил работу ключевого центра питания Псковской области — подстанции 110 кВ №53 — и производственного отделения «Северные электрические сети». Здесь глава сетевой компании вручил корпоративные награды специалистам за восстановление сети после циклона «Чарли».

Ранее сообщалось, что «Россети Северо-Запад» вложат в энергокомплекс Псковской области 2 миллиарда рублей в 2025 году.