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Антон Дымов: В Кунье проделана большая работа по догазификации

Газификацию Куньинского района обсудили на встрече генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, глава района Олег Лебедев и депутаты Псковского областного Собрания, сообщил Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Антон Дымов / «ВКонтакте»

«Продолжаем новую практику общения с депутатскими корпусами местных Собраний. Сегодня с нами работали глава района Олег Лебедев и депутаты Псковского областного Собрания в Куньинском муниципальном образовании. В Кунье проделана большая работа по догазификации, динамика прошлого года положительная», - рассказал Антон Дымов.

Цель 2025 – увеличить число пусков, вести планомерную работу по сокращению сроков подключения, перспективный вопрос – перевод многоквартирных домов с сжиженного на природный сетевой газ. Есть многоквартирные дома с дровяным отоплением. «Рассмотрели возможность технологического присоединения к сетевому топливу. Со своей стороны, компания готова помочь с проектом и сметой. А депутаты и администрация – проработают этот вопрос в рамках своих полномочий», - поделился Антон Дымов.

Также на встрече обсудили газификацию деревни Ущицы: газопровод уже построен. Теперь нужна работа депутатов с населением по подаче документов на догазификацию их домовладений.

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«Договорились, что при хорошей готовности населения профильные специалисты "Газпром газораспределение Псков" приедут в населенный пункт с мобильным офисом для приема первых заявлений и проведения разъяснительной и консультационной работы», - отметил директор компании.

После общения с депутатами состоялась встреча с инвесторами. Рассмотрели вопросы и этапы газификации промышленных и коммунально-бытовых предприятий муниципалитета.

«Сетевой природный газ – отличный ресурс, который нужно использовать для на перспективу для улучшения экономики и благосостояния Куньинского района», - заключил Антон Дымов.