Общество

В Куньинского районе началась газификация деревни Ущицы

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 года началось строительство внутрипоселкового газопровода в деревне Ущицы Куньинского района протяженностью 5,5 км. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Новый газопровод создаст возможность газификации 122 домовладений и котельной.

Для газификации Куньинского района уже построен межпоселковый газопровод протяженностью около 14 км от ГРС «Великие Луки» до рабочего поселка Кунья, деревень Корнилово и Ущицы Куньинского района Псковской области и установлен газорегуляторный пункт.

«Строительство и ввод в эксплуатацию данного газопровода позволит жителям деревни уже в следующем году присоединиться к программе социальной газификации», - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.