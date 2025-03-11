ЖКХ

«Управляйку» обязали отремонтировать подъезд в доме инвалида в Пустошке

Прокуратура Пустошкинского района провела проверку соблюдения жилищных норм в многоквартирном доме, расположенном в городе Пустошка. Установлено, что управляющая организация не проводила текущий ремонт подъезда, в результате чего на стенах и потолках образовались глубокие трещины, осыпалась штукатурка и повредилась краска, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания инвалида, проживающего в данном доме, прокуратура обратилась в Опочецкий районный суд с иском к ООО «Служба заказчика Пустошкинского района» (управляющая компания) с требованием организовать работы по текущему ремонту подъезда №1 многоквартирного дома №2 по улице Московское шоссе в городе Пустошка. В частности, требуется устранить дефекты стен и потолков, обновить покрытия.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора.