ЛДПР проводит мониторинг качества инфраструктуры в Псковской области

Мониторинг качества инфраструктурного обеспечения осуществляет Псковское региональное отделение ЛДПР, сообщается в Telegram-канале регионального координатора партии в Псковской области, депутата Псковского областного Собрания Антона Минакова.

«С наступлением теплого сезона жители Псковской области массово переезжают на дачи, однако ежегодно сталкиваются с аварийными отключениями электроэнергии в садоводческих товариществах. Причина — высокий износ сетей, которые годами не модернизировались. В связи с этим ЛДПР проводит мониторинг качества инфраструктурного обеспечения. Мною направлен запрос министру тарифов и энергетики региона о состоянии электросетевых объектов, проценте износа оборудования и действующих программах модернизации. Эти данные необходимы для дальнейшей законотворческой работы», - сообщил депутат.

Антон Минаков призвал жителей сообщать об аварийных отключениях.

«Уважаемые жители! Если вы столкнулись с аварийными отключениями или нарушением работы электросетей — направляйте обращения в наш проект "Буду жаловаться в ЛДПР". Вместе мы решим проблему!» - добавил он.