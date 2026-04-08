Договор на поставку тепла в школу №3 в Порхове могут признать недействительными

Договоры между школой №3 в Порхове и Порховским муниципальным предприятием тепловых сетей и котельных могут признать недействительными, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Суд принял к производству иск первого заместителя прокурора Псковской области к Порховскому муниципальному предприятию тепловых сетей и котельных к средней общеобразовательной школе №3 города Порхова о признании недействительным договоров на поставку тепловой энергии.

Между школой и предприятием заключены договора №43 и №253 на поставку тепловой энергии по адресам: Порхов, улица Плеханова, 6 и Порховский округ, деревня Дубровно. В пункте указанных договоров поставщик обязался обеспечить бесперебойный отпуск тепловой энергии потребителям. Также, в соответствии со вторым абзацем указанного пункта, Порховское муниципальное предприятие тепловых сетей и котельных имеет право ограничить отпуск теплоэнергии после предупреждения потребителя при нарушении потребителем сроков оплаты.

Прокурор, указывая, что данные условия свидетельствуют о нарушении публичных интересов, поскольку предусматривают возможность введения полного ограничения поставки тепловой энергии в отношении учебного заведения начального и среднего образования, которое относится к социально значимой категории потребителей, обратился с иском в суд.

Иск прокурора заявлен в интересах муниципального образования «Порховский муниципальный округ» в лице администрации Порховского муниципального округа.

Предварительное и судебное заседания назначены на 28 апреля.