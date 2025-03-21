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Ремонт водотоков на набережной реки Великой и улице Некрасова завершили одновременно

Горводоканал завершил ремонт двух линий водопровода питьевой воды: на набережной реки Великой и улице Некрасова, сообщили Псковской Ленте Новостей в на предприятии.

Фото здесь и далее: Антон Карпов, Дмитрий Иванов. Горводоканал

Напомним, на набережной Великой специалисты предприятия обнаружили износ старой стальной трубы; небольшой участок проржавел до утраты герметичности и стал причиной утечки воды. Состояние неповрежденного участка трубы было лишь немногим лучше, поэтому Горводоканал принял решение заменить весь 55-метровый износившийся стальной отрезок целиком на современную трубу из полиэтилена.

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Работа оказалась «задачей со звездочкой». Во-первых, сварка тяжелых, негнущихся, полуметровых в диаметре полиэтиленовых труб — уже сам по себе труд нетривиальный — и физически, и технологически. Во-вторых, отдельные сегменты пришлось сваривать не прямой плетью, а под углом друг к другу — чтобы при укладке обойти идущую здесь же трубу ливневой канализации. Сейчас новая труба успешно подсоединена к действующему контуру водоснабжения этой части города, и водоток по ней запущен. Сегодня начнется бетонирование колодцев, а в понедельник — обратная засыпка разреза грунтом.

На улице Некрасова (у дома №33) ситуация была принципиально иной. Горводоканал осуществил предупредительный ремонт чугунного отрезка водопровода. Причиной стал начатый ранее в этом месте ремонт ливневой канализации — анализ ситуации показал, что продолжение работ по ливневке повредило бы водопровод.

Наиболее целесообразным оказалось заменить трубопровод по старой трассе проложенной трубы без разрушения последней, т.е. осуществить ремонт по технологии «труба-в-трубе». Новая 160-миллиметровая полиэтиленовая труба была проложена в старой 250-миллиметровой чугунной. Этот современный подход значительно ускоряет ремонт, избавляет от необходимости проводить масштабные земляные работы, особенно в условиях плотной городской застройки, минимизирует разрушения дорожного покрытия, сводит к минимально возможному ограничению дорожного движения, снижает воздействие на окружающую среду.

Общая протяженность обновленного участка составила 66.5 метров, и 20 марта он был введен в эксплуатацию.

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Важно отметить, что благодаря кольцевым схемам водоснабжения, подача воды абонентам Горводоканала на период ремонта была сохранена.