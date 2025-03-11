ЖКХ

«Горводоканал» ликвидирует последствия утечки питьевой воды на набережной реки Великой в Пскове

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» устранило утечку питьевой воды из водовода на набережной реки Великой — в месте соединения с улицей Профсоюзной — и приступает к укладке новой трубы. Завершение всего комплекса работ ожидается в первой декаде апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фотографии: «Горводоканал»

В конце февраля 2025 года часть набережной реки Великой у улицы Профсоюзной оказалась подтопленной. «Горводоканал» обнаружил износ старой трубы водоснабжения, и предприятие временно отключило магистральный водовод на этом участке.

Водовод был построен в 1974 году с применением чугунных труб, но 55-метровый участок на пересечении с Профсоюзной оказался выполнен из стали. Полвека службы оказались сверхнормативным сроком для стальной конструкции. Под влиянием агрессивной среды, способствующей усиленной коррозии металла, небольшой отрезок стальной трубы проржавел практически на 100% и утратил герметичность.

«Минимальным по затратам ресурсов мог бы стать точечный ремонт, но, взвесив все обстоятельства, "Горводоканал" принял решение провести комплексные ремонтные мероприятия и заменить стальную трубу целиком. Во-первых, поскольку стальная часть на всем протяжении трубы объективно износилась, то возникновение новых протечек — лишь вопрос времени. Во-вторых, водовод является важной питьевой артерией Пскова, обеспечивающей центральный район города и значительную часть Запсковья. Наконец, данный участок водовода лежит буквально под ногами жителей и гостей Пскова, гуляющих по набережной, — одному из самых популярных городских пешеходных маршрутов. Учитывая все факторы, "Горводоканал" отказался от идеи точечного ремонта и решил заменить весь 55-метровый участок на современную полимерную трубу», – рассказали в «Горводоканале».

Для осуществления ремонтных работ водоток на данном участке был перекрыт временной заглушкой, а подача питьевой воды абонентам «Горводоканала» была сохранена благодаря закольцованности этого контура водоснабжения.

Изношенный участок водовода был извлечен из земли, параллельно были доставлены на место сегменты новой полимерной трубы; в настоящий момент осуществляется их сварка.

Работы по присоединению отрезка новой трубы к водоводу будут закончены на следующей неделе, еще около двух недель потребуется для благоустройства территории.