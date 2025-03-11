«Горводоканал» ликвидирует последствия утечки питьевой воды на набережной реки Великой в Пскове

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» устранило утечку питьевой воды из водовода на набережной реки Великой — в месте соединения с улицей Профсоюзной — и приступает к укладке новой трубы. Завершение всего комплекса работ ожидается в первой декаде апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.
Фотографии: «Горводоканал»
В конце февраля 2025 года часть набережной реки Великой у улицы Профсоюзной оказалась подтопленной. «Горводоканал» обнаружил износ старой трубы водоснабжения, и предприятие временно отключило магистральный водовод на этом участке.
Водовод был построен в 1974 году с применением чугунных труб, но 55-метровый участок на пересечении с Профсоюзной оказался выполнен из стали. Полвека службы оказались сверхнормативным сроком для стальной конструкции. Под влиянием агрессивной среды, способствующей усиленной коррозии металла, небольшой отрезок стальной трубы проржавел практически на 100% и утратил герметичность.
Для осуществления ремонтных работ водоток на данном участке был перекрыт временной заглушкой, а подача питьевой воды абонентам «Горводоканала» была сохранена благодаря закольцованности этого контура водоснабжения.
Изношенный участок водовода был извлечен из земли, параллельно были доставлены на место сегменты новой полимерной трубы; в настоящий момент осуществляется их сварка.
Работы по присоединению отрезка новой трубы к водоводу будут закончены на следующей неделе, еще около двух недель потребуется для благоустройства территории.