ЖКХ

Аварию на коллекторе предотвратили благодаря своевременному обращению псковича

Аварию на канализационном коллекторе в Пскове предотвратили благодаря своевременному обращению неравнодушного местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии города Пскова «Горводоканал», с 24 марта заработала Единая диспетчерская служба, которая принимает сообщения об авариях и координирует работу ремонтных служб.

Фото здесь и далее: МП города Пскова «Горводоканал»

«Вчера в ВК-группу "Горводоканала" поступило сообщение от псковича, рассказавшего о провале асфальта рядом с канализационным колодцем на придомовой территории дома по адресу: Рижский проспект, 60. Помимо четкого изложения проблемы, сообщение сопровождалось еще и фотографиями. Это позволило ремонтникам отреагировать на ситуацию максимально оперативно», - отметили в «Горводоканале».

Выехавшая на место аварийная бригада подтвердила, что непринятие мер реагирования могло привести к повреждению канализационного колодца. Устранение дефекта началось незамедлительно: поврежденный участок асфальта огородили, а затем засыпали щебнем. С наступлением благоприятных погодных условий произведут асфальтирование участка. Сейчас ситуация находится на контроле предприятия.

«"Горводоканал" выражает искреннюю благодарность горожанину за неравнодушие и прямое обращение к нам. Его действия позволили избежать значительных последствий: потенциальных перебоев в работе канализации, дальнейшего провала асфальта и длительных ремонтных работ, — отметил начальник Единой диспетчерской службы «Горводоканала» Сергей Солдатов. — Такая гражданская позиция — лучшая помощь в нашей работе. Призываем всех жителей сообщать о подобных находках: даже небольшое повреждение может стать критичным».