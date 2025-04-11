ЖКХ

«Коммунальный ликбез»: Дачные отходы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Коммунальный ликбез», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 апреля.

На этот раз темой разговора стали дачные отходы. Насколько охотно садоводческие товарищества, расположенные на территории Псковской области, заключают договоры с регоператором? Что обязан вывозить регоператор, а за что садоводы обязаны платить отдельные деньги? На эти и другие вопросы ответил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

Ведущий - Константин Калиниченко.