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Лучшего электромонтёра выбирали в «Псковских тепловых сетях»

17.04.2025 18:19|ПсковКомментариев: 0

Четвертый день конкурса «Лучший по специальности-2025» прошел в «Псковских тепловых сетях» 17 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии города Пскова, сегодня состязались в профессиональном мастерстве электромонтёры.

Фотографии: «Псковские тепловые сети»

Сначала конкурсанты проходили тесты на сайте «Тест 24 Тесты Ростехнадзора». Именно там они ежегодно сдают квалификационные экзамены. Вопросы здесь всегда обновляются и тасуются.

 

Далее на испытаниях можно было увидеть, как опрессовываются провода и как в пеноблоки монтируются розеточные коробки.

«На первый взгляд может показаться, что это очень просто. Ну да, сложного здесь ничего нет. Но попробуйте сделать все это правильно, быстро и качественно, да ещё и под прицелом фотокамер и любопытных глаз. Вот тогда мы на вас посмотрим. Некоторые даже бледнеют от одной мысли, что их будут фотографировать. Что там о видеосъемке говорить», — рассказали в теплосетях.

Если все предшествующие конкурсные дни были пропитаны духом коллективной работы, то сегодня каждый был сам за себя. 

«Каждый представитель своего участка заинтересован только в победе. Тем более, что наши электромонтеры очень любят распушить перья друг перед другом. А тут такой шанс доказать самому себе и всем окружающим, что именно ты - самый крутой электромонтёр!» — заметили в ПТС.

На предприятии подчеркнули, что каждый конкурсант - специалист с большой буквы. У каждого без исключения за плечами колоссальный опыт работы в ПТС, да и за конкурсом каждый всегда наблюдал, а кто-то и уже участвовал. Тем не менее победитель может быть только один.   

«Так что от организаторов нужно было только одно - дать всем желающим проявить себя. И они это сделали! Наверняка вы заметили, как у всех наших конкурсантов горят глаза. На фотографиях это отчетливо видно. Нам трудно передать те ощущения, которые мы испытывали во время сегодняшнего конкурса. В первую очередь, это гордость за то, какие классные у нас работают мужики. В очередной раз судьбу первого места решил всего один балл. Но победа есть победа. Один балл или десять - роли это не играет. Но лишний раз доказывает, что уровень подготовки всех наших сотрудников невероятно высок. Некоторым только нужно немножко подтянуть матчасть, и тогда в следующий раз итог будет абсолютно иным. В очередной раз служба главного энергетика показала класс! Испытания были очень зрелищными и интересными. Очень жаль, что конкурс так быстро закончился, а до следующего ждать целый год. Хотя, с другой стороны, у нас есть целый год, чтобы подготовиться и сделать что-то еще более зрелищное и интересное», — заключили в «Псковских тепловых сетях».

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Напомним, с понедельника на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети» проходил конкурс «Лучший по специальности-2025». В этом году для конкурсантов подготовили необычные испытания. Каждое из последующих было продолжением предыдущего. Соревновались не просто конкурсанты, а целые структурные подразделения предприятия.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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