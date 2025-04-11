Лучшего электромонтёра выбирали в «Псковских тепловых сетях»

Четвертый день конкурса «Лучший по специальности-2025» прошел в «Псковских тепловых сетях» 17 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии города Пскова, сегодня состязались в профессиональном мастерстве электромонтёры.
Фотографии: «Псковские тепловые сети»
Сначала конкурсанты проходили тесты на сайте «Тест 24 Тесты Ростехнадзора». Именно там они ежегодно сдают квалификационные экзамены. Вопросы здесь всегда обновляются и тасуются.
Далее на испытаниях можно было увидеть, как опрессовываются провода и как в пеноблоки монтируются розеточные коробки.
«На первый взгляд может показаться, что это очень просто. Ну да, сложного здесь ничего нет. Но попробуйте сделать все это правильно, быстро и качественно, да ещё и под прицелом фотокамер и любопытных глаз. Вот тогда мы на вас посмотрим. Некоторые даже бледнеют от одной мысли, что их будут фотографировать. Что там о видеосъемке говорить», — рассказали в теплосетях.
Если все предшествующие конкурсные дни были пропитаны духом коллективной работы, то сегодня каждый был сам за себя.
На предприятии подчеркнули, что каждый конкурсант - специалист с большой буквы. У каждого без исключения за плечами колоссальный опыт работы в ПТС, да и за конкурсом каждый всегда наблюдал, а кто-то и уже участвовал. Тем не менее победитель может быть только один.
Напомним, с понедельника на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети» проходил конкурс «Лучший по специальности-2025». В этом году для конкурсантов подготовили необычные испытания. Каждое из последующих было продолжением предыдущего. Соревновались не просто конкурсанты, а целые структурные подразделения предприятия.