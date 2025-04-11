ЖКХ

Лучшего сварщика выбирали в «Псковских тепловых сетях»

Второй день конкурса «Лучший по специальности-2025» прошел 15 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети», сегодня состязались в профессиональном мастерстве сварщики.

Фотографии: «Псковские тепловые сети»

«Если говорить честно, то мы этот день ждали с особым трепетом. И дело здесь не в красивых фотографиях и видеоматериалах, которые мы смогли для вас подготовить. Больше всего мы переживали за взаимодействие связки: слесарь - сварщик. Действительно, мы впервые попробовали эстафетную модель в нашем конкурсе профессионального мастерства. У нас были опасения за то, что на каждом из основных этапов мы не сможем получить продукцию нужного качества. Что в итоге сведет на нет все наши усилия и погубит конкурс», — рассказали на предприятии.

Эти опасения были развеяны, как только сварщики взяли в руки инструмент, поделились в ПТС.

«Мы очень боялись того, что сварщики будут вынуждены начать с самостоятельной подгонки. Как следствие, потеряют драгоценное время. Однако, к нашему невероятному удивлению, они сразу принялись за работу. Естественно, мы им рассказали, какую продукцию должны получить для следующего этапа. Ну и, само собой, дали немножко времени все рассмотреть и покрутить в руках», - уточнили на предприятии.

Когда все были готовы, весь ремонтный цех заполнился звуками сварки.

«Как каждый человек имеет свой неповторимый подчерк, так и каждый сварочный шов является неповторимым. Бывалый слесарь всегда узнает своего сварщика по сварному шву», - отметили в ПТС и добавили, что для проверки качества сварки было решено в этом году помимо гидравлических испытаний использовать рентген.

«Мы были поражены подходом наших конкурсантов к сегодняшнему испытанию. Да, сегодня всех сварщиков ожидал большой объем работ, но выполняли они их на удивление с удовольствием. На это тоже были свои причины. Сварка стыков и фланцевых соединений - это повседневная рутина. Однако именно сегодня многое стоит на кону! Самое основное - это честь своего структурного подразделения и ответственность перед следующим конкурсантом. Мы не удержались и задали вопрос одному из конкурсантов: "Почему ты так долго все отмеряешь и выверяешь? Ты же все это делал тысячу раз!" Его ответ нас попросту поразил. "А как я могу сделать свою работу плохо? Завтра же эту заготовку предстоит собирать моему товарищу. Если я что-то сделаю плохо, то как буду ему в глаза смотреть?" Всю ту гамму чувств, которые мы испытали от этого ответа, попросту невозможно передать словами. Вот он - единство коллектива! Вот то, для чего мы все это делали!» — заключили на предприятии.