ЖКХ

Лучшего слесаря по обслуживанию котельного оборудования выбирали в Пскове

Третий день конкурса «Лучший по специальности-2025» прошел в «Псковских тепловых сетях» 16 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии города Пскова, сегодня состязались в профессиональном мастерстве слесари по обслуживанию котельного оборудования.

Фотографии: «Псковские тепловые сети»

«Как показывает практика проведения соревнований между слесарями по обслуживанию котельного оборудования, решить судьбу всего конкурса могут какие-то 0,5 балла. Так что терять концентрацию и поддаваться эмоциям попросту нельзя. Как и "считать ворон", ведь время - это тоже один из важнейших критериев в нашей работе. Помните, мы говорили, что наши хитрецы-организаторы подготовили для конкурсантов некоторые дополнительные трудности, без решения которых протечек не избежать. Некоторые конкурсанты попытались обмануть систему и сэкономить время, дабы выкроить дополнительные баллы. Но это привело только к тому, что из-под хомута полилась вода. Досадно, так как отсутствие герметичности - это минус балл. Вот вам и вся экономия!» - рассказали о соревнованиях в ПТС.

В тепловых сетях отметили, что несколько сварных швов не прошли гидравлические испытания - это означает, что все изготовленные сварщиками изделия автоматически выбыли из соревнования.

«Если подытожить весь сегодняшний этап соревнования, то он получился просто фантастическим! Было отчетливо видно, что некоторым слесарям по обслуживанию котельного оборудования приходится сложнее других, так как на предшествующих этапах работ были допущены некоторые незначительные погрешности в подгонке и первичном монтаже. Все эти погрешности с каждым последующим этапом только наслаивались друг на друга, что привело к эффекту снежного кома. А там, где конкурсанты не пожалели потраченного времени на более тщательную подгонку, проблем не было. А ведь мы в самом начале предупреждали, что во главе угла стоит именно командная работа!» - добавили в ПТС.

Напомним, с понедельника на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети» стартовал конкурс «Лучший по специальности-2025». В этом году для конкурсантов подготовили необычные испытания. Каждое из последующих является продолжением предыдущего. Соревнуются не просто конкурсанты, а целые структурные подразделения предприятия.