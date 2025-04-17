ЖКХ

Режим периодического протапливания ввели в Дедовичском районе

Режим периодического протапливания ввели в Дедовичском районе. Об этом глава района Геннадий Афанасьев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В целях создания необходимых температурных режимов в отношении потребителей тепловой энергии на территории Дедовичского района с 18 апреля вводится режим периодического протапливания.

Управляющим компаниям - МП ЖКХ Дедовичского района, УК «КГВ - Строй», УК «СМС» - дано распоряжение по обеспечению подачи тепла в жилые помещения с учетом температуры наружного воздуха и нормативного теплового режима в помещениях.

Ранее сообщалось, что решение об отключении отопления в зданиях в Пскове примут на следующей неделе после запроса прогноза погоды.