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Работа по обеспечению населения чистой водой продолжается — Михаил Ведерников

Процент износа сетей в Псковской области очень высокий. Для решения проблемы в регионе создадут рабочую группу, сообщил губернатор Михаил Ведерников, отвечая на вопрос лидера фракции «Яблоко» в областном Собрании Артура Гайдука о результатах завершения программы «Чистая вода», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Проблема не была решена до конца, есть ли в перспективе подобные программы?» - спросил Артур Гайдук, заслушав с коллегами отчет губернатора о работе правительства Псковской области за 2024 год.

«Все хорошо знают, что у нас процент износа сетей очень высокий, в некоторых муниципалитетах составляет 100%, Поэтому есть целый ряд мероприятий, которые заложены в новый национальный проект. Есть целый ряд программ на уровне министерства строительства, в которых можно участвовать, в том числе решая и вопросы обеспечения чистой водой. Но, как я уже говорил, это условно инфраструктурные кредиты. Когда мы будем их привлекать, высвобождая свои долговые обязательства, мы тоже их будем направлять на эти направления», - ответил губернатор.

На фракции «Единая Россия» по предложению председателя Александра Котова вчера договорились в этом году о создании рабочей группы, куда войдут депутаты областного Собрания. «Мы будем эффективно организовывать работу. В рамках этой работы мы подготовим и согласуем соответствующие предложения и решения. Думаю, что проведем в этом году стратегическую сессию, пригласим коллег из Минстроя», - уточнил Михаил Ведерников.

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Напомним, в прошлом году доля населения Псковской области с качественной питьевой водой составила 85,4% (+1,3%). Построено и реконструировано 12 объектов водоснабжения, включая станцию биохимической очистки в Великих Луках, модульные станции в деревнях Родина, Дубрава-1 и Дорожное.