ЖКХ

В деревне Северик Псковского района построен внутрипоселковый газопровод

Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» завершили строительство внутрипоселковой распределительной сети общей протяженностью 10 км в деревне Северик Псковского района. Для надежного газоснабжения установлены два пункта редуцирования газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Новые сети позволят газифицировать 82 домовладения. На сегодняшний день в работе газовых компаний находятся 64 заявки, до границ 35 домовладений построены газопроводы-вводы.

«Более 50 домовладельцев заключили комплексные договоры, в рамках которых мы выполняем работы по догазификации вне границ земельных участков и внутри них. Таким образом, к моменту ввода газораспределительной сети в эксплуатацию большинство домовладений уже будет готово к приему газа», – отметил генеральный директор ООО « Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.