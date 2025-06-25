ЖКХ

Более 20 тысяч человек в Псковской области остаются без электричества

В связи с ухудшением погоды и ураганным ветром в выходные дни было большое количество отключений электроэнергии, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«По моему поручению была организована работа оперативного штаба. Постоянно нахожусь на связи со службами – восстановительные работы идут, но без электричества пока ещё остаются более 20 тысяч человек. Ветер не стихает, что, конечно, осложняет работу специалистов», - сказал губернатор.

К аварийно-восстановительным работам подключены 144 бригады общей численностью более четырёхсот человек. В пути помощь из Карелии, Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей – ещё 26 бригад.. Отдельные объекты социальной инфраструктуры обеспечены генераторами.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 и телефону: 122.