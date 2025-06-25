ЖКХ

Поваленные деревья убирают сотрудники «Россетей» в Псковской области

Поваленные деревья убирают сотрудники «Россетей» в Псковской области для обеспечения доступа к линиям электропередачи, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Видео: «Россети Северо-Запад» / Telegram

«После шторма убираем деревья и пробираемся к ЛЭП. Восстанавливаем сеть. Работаем круглосуточно», - говорится в сообщении.

Об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

Напомним, ранее электроэнергия отключилась в Красногородске в связи с аварийной ситуацией.

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В настоящее время в связи с обрушившимся ветром Псковский и Новгородский филиалы «Россети Северо-Запад» работают в круглосуточном режиме. На смене 106 бригад, задействованы 106 единиц техники.