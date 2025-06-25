ЖКХ

67 новых площадок накопления ТКО появился в муниципалитетах Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл заседание межведомственной рабочей группы по вопросам обращения с отходами в регионе. Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, 10 муниципальных округов с низким бюджетным обеспечением получат региональную субсидию для организации 67 новых площадок накопления отходов.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Рассчитываю на оперативные меры и скорейшее решение задачи. Красногородский, Невельский, Опочецкий, Островский и Пыталовский округа не только выполнили эту работу за свои собственные средства, но и отчитались, не заставляя жителей ждать. Рекомендовал всем остальным муниципалитетам брать с них пример и ускорить организацию площадок», - сказал Михаил Ведерников.

Также на заседании обсудили проведение претензионной и досудебной работы с должниками в сфере обращения с отходами.

«Это неизменный приоритет, без платёжной дисциплины страдает динамика уборки отходов», - добавил губернатор.