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ЖКХ

Денис Кузнецов: Платежная дисциплина псковичей постепенно улучшается

04.06.2025 13:28|ПсковКомментариев: 0

С тех пор, как «Экогрупп» стал единым региональным оператором по вывозу ТКО в Псковской области, проблем с должниками практически не возникало. Псковичи исправно платят за оказанные услуги. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез» рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

Гендиректор отметил, что по юридическим лицам ситуация с оплатой услуг компании в целом положительная. У «Экогрупп» нет серьезных вопросов по оплате от тех юридических лиц, с которыми были заключили договоры. Собираемость по ним приближается к 100%, что является хорошим показателем. Однако «Экогрупп» продолжает работать над тем, чтобы охватить всех юридических лиц в регионе.

Что касается физических лиц, то уровень платежей остается на прежнем уровне, который был достигнут в период новогодних праздников.

«Мы начали активно работать с физическими лицами в досудебном порядке, направляя уведомления и долговые квитанции. В прошлом месяце мы разослали около 10 тысяч таких уведомлений, и средний уровень сбора по ним составляет 23-25%», — добавил Денис Кузнецов.

Он также упомянул, что иногда приходится обращаться в суд для взыскания долгов.

«У нас было несколько судебных дел, и мы выиграли их, так как суды, как правило, становятся на сторону регионального оператора. Однако мы стараемся не доводить дело до суда, особенно, если задолженность небольшая», — уточнил он.

В заключение гендиректор предостерег потребителей от нежелательных последствий, связанных с судебными издержками.

«Потребители должны понимать, что судебные издержки могут превысить сумму долга. Например, если задолженность составляет 1700 рублей, то после суда она может вырасти до 4000 рублей из-за дополнительных расходов», — заключил он, призывая всех своевременно оплачивать услуги по вывозу мусора.

Источник: Псковская Лента Новостей
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