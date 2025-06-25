ЖКХ

Последствия сильного ветра продолжают устранять в Псковском районе

Устранение последствий сильного ветра продолжается на территории Псковского района, хотя погодные условия остаются сложными. Об этом пишет глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице ВКонтакте.

Фотографии: Наталья Федорова / ВКонтакте

Аварийные бригады энергетиков продолжают устранять последствия разгула стихии в круглосуточном режиме. В настоящее время более 40 населенных пунктов остаются без электроснабжения.

«Энергетики работают круглосуточно в тяжёлых условиях: восстанавливают нарушенные сети, снимают с проводов крупные ветки и накренившиеся деревья, натиска ветра местами не выдерживают опоры, специалисты восстанавливают обрывы проводов. Зачастую восстановленная в одном месте линия повреждается в другом, что влияет на скорость восстановления электроснабжения в населенных пунктах в целом», - рассказала Наталья Федорова.

В помощь энергетикам – коммунальщики и дорожники, которые занимаются раскряжевкой поваленных деревьев, их уборкой с проезжих частей и в населенных пунктах.

«Уважаемые жители и гости района! Ветер не ослабевает. Призываю быть внимательными и осторожными! Не приближайтесь к оборванным линиям электропередачи! Не пытайтесь самостоятельно восстановить электроснабжение домовладения - специалисты дойдут до каждого. Старайтесь держаться подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций!» - пишет Наталья Федорова.

Телефоны оперативных служб:

Единая дежурно-диспетчерская служба Псковского района: +7 (8112) 29-31-13;

По вопросам электроснабжения можно обратиться по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220 и телефону: 122;

Единая служба спасения: 112.

«Прошу проявить терпение и понимание. Энергетики делают всё, что в их силах», - заключает Наталья Федорова.