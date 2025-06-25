Последствия сильного ветра продолжают устранять в Псковском районе

Устранение последствий сильного ветра продолжается на территории Псковского района, хотя погодные условия остаются сложными. Об этом пишет глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице ВКонтакте.
Фотографии: Наталья Федорова / ВКонтакте
Аварийные бригады энергетиков продолжают устранять последствия разгула стихии в круглосуточном режиме. В настоящее время более 40 населенных пунктов остаются без электроснабжения.
В помощь энергетикам – коммунальщики и дорожники, которые занимаются раскряжевкой поваленных деревьев, их уборкой с проезжих частей и в населенных пунктах.
«Уважаемые жители и гости района! Ветер не ослабевает. Призываю быть внимательными и осторожными! Не приближайтесь к оборванным линиям электропередачи! Не пытайтесь самостоятельно восстановить электроснабжение домовладения - специалисты дойдут до каждого. Старайтесь держаться подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций!» - пишет Наталья Федорова.
Телефоны оперативных служб:
«Прошу проявить терпение и понимание. Энергетики делают всё, что в их силах», - заключает Наталья Федорова.