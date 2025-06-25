ЖКХ

В Псковской области восстановлено электроснабжение в 421 населённом пункте после непогоды

В регионе остаётся без электроэнергии чуть более 11 тысяч жителей. За день бригадам Россетей удалось восстановить электроснабжение в 421 населённом пункте, сообщили губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Жители Лядской волости (ВКонтакте)

«Спасибо нашим соседям за поддержку в трудную минуту. Пять бригад из регионов Северо-Запада уже вышли на устранение последствий непогоды», — отметил Михаил Ведерников.

В пути находятся ещё 31 бригада из Новгородской, Брянской, Орловской, Калужской и Тульской областей. В общей сложности на восстановительных работах задействованы 149 бригад, 426 человек и 164 единицы спецтехники.

Для обеспечения временного электроснабжения подключено 19 резервных источников. Губернатор выразил благодарность руководству Россетей за оперативную мобилизацию сотрудников и ремонтным бригадам за работу в сложных условиях, включая уборку поваленных деревьев и восстановление повреждённого оборудования.