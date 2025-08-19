ЖКХ

Жилой фонд Псковского района готов к отопительному сезону более чем на 70%

Процент готовности жилого фонда к отопительному сезону составляет более 70%, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Как сообщила Наталья Федорова, на территории муниципалитета 366 многоквартирных жилых домов подключены к центральному отоплению, в них проведены запланированные подготовительные работы. В 87 домах с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) организована промывка и опрессовка теплообменников, ревизия и обслуживание насосного оборудования.

«Основные работы практически завершены, управляющие компании совместно с администрацией района занимаются оформлением документации», - отметила глава.

На 23 котельных района и тепловых сетях произведена ревизия и ремонт котлового оборудования, выполнено обслуживание и ремонт насосного оборудования, промыты и опрессованы теплообменники, скоростные водоподогреватели, опрессованы тепловые сети. Котельные готовы на 80%, тепловые сети – на 75%, центральные тепловые пункты – на 100%. Необходимый запас топлива продолжает пополняться.

Для выполнения мероприятий по подготовке инфраструктуры водоснабжения и водоотведения предприятию МУП «Колхоз им. Залита» выделено 11,5 млн рублей.

В плане подготовки - ремонт ветхих зданий канализационно-насосных и водопроводно-насосных станций, замена ветхого насосного оборудования, установка автоматики на КНС и ВНС, установка автоматики в удалённых населённых пунктах, приобретения материалов аварийного запаса. Готовность водопроводных сетей составляет более 85%, канализационных – более 77%. Работы по подготовке к зимнему периоду продолжаются и находятся на особом контроле.