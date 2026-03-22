 
ЖКХ

В Госдуме предложили создать публичный рейтинг управляющих компаний

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил создать в России публичный рейтинг управляющих компаний (УК) в сфере ЖКХ.

«В России следует создать публичный рейтинг управляющих компаний. Данная инициатива - это попытка внедрить в сферу ЖКХ работающие рыночные механизмы: прозрачность, конкуренцию и реальную ответственность перед потребителем, которые позволят навести порядок в отрасли. Люди платят растущие тарифы, но часто не понимают, на что уходят их деньги и часто не могут повлиять на ситуацию, даже если компания работает откровенно плохо», - сказал Кошелев. 

Парламентарий указал на несколько проблемных моментов в данной сфере: жильцы не знают, как сравнивать работу разных УК, чтобы сделать осознанный выбор на общем собрании собственников, даже при плохой работе УК у жителей мало действенных инструментов, чтобы быстро сменить недобросовестную компанию, существует разрыв между оплатой и качеством, отсутствует здоровая конкуренция.

По его мнению, введение рейтинга УК может кардинально изменить расклад сил на рынке управления многоквартирными домами, дав реальные инструменты влияния как жителям, так и контролирующим органам.

«Собственник жилья сможет зайти на сайт ГИС ЖКХ и увидеть объективную оценку работы своей и любой другой УК, сравнить их по конкретным параметрам. Жильцы получат возможность напрямую влиять на оценку компании, например, через оценку качества услуг и оперативности решения проблем. Если у компании стабильно низкий рейтинг, у жильцов появится веское основание для досрочного расторжения договора», - добавил он.

Реализация данной инициативы позволит произвести постепенную «санитарную очистку» рынка. Кроме того, низкий рейтинг УК станет сигналом для внеплановой проверки Госжилинспекции, а если компания не реагирует на предписания в течение полугода, то это может привести к аннулированию лицензии, пишет РИА Новости.

