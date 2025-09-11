ЖКХ

Утечка газа произошла в ходе работ в Острове-3

При производстве земляных работ произошло повреждение сетей сжиженного газа в Острове-3. Идут восстановительные работы, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

В ходе производства земляных работ в микрорайоне Остров-3 произошло повреждение сетей сжиженного углеводородного газа (СУГ) в близи дома №16. В целях предотвращения аварийных ситуаций отключён СУГ в многоквартирных домах №1-19; №22.

В настоящее время силами подрядной организации заканчиваются восстановительные работы и происходит подготовка к пусковым работам, которые будут проходить поэтапно в каждый из домов. Об окончании пусковых работ жители будут проинформированы.

«Просьба к жителям отключённых от газа домов - проверить газовые приборы на предмет закрытия заслонок во избежание утечек газа!» - призвал Дмитрий Быстров.

Обо всех аварийных случаях, связанных с подачей газа в жилые помещения после окончания восстановительных работ, нужно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Островского района» по телефону: 3-10-48.