Утечка газа произошла в ходе работ в Острове-3

При производстве земляных работ произошло повреждение сетей сжиженного газа в Острове-3. Идут восстановительные работы, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.
В ходе производства земляных работ в микрорайоне Остров-3 произошло повреждение сетей сжиженного углеводородного газа (СУГ) в близи дома №16. В целях предотвращения аварийных ситуаций отключён СУГ в многоквартирных домах №1-19; №22.
В настоящее время силами подрядной организации заканчиваются восстановительные работы и происходит подготовка к пусковым работам, которые будут проходить поэтапно в каждый из домов. Об окончании пусковых работ жители будут проинформированы.
Обо всех аварийных случаях, связанных с подачей газа в жилые помещения после окончания восстановительных работ, нужно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Островского района» по телефону: 3-10-48.