ЖКХ

Максим Ксенофонтов об обязанностях «управляек» перед «Газпромом»

Какие обязанность есть у управляющих организаций перед «Газпромом», рассказал заместитель генерального директора компании «Газпром газораспределение Псков», главный инженер Максим Ксенофонтов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

- С кем взаимодействуют специалисты газовой службы при подготовке домов к отопительному сезону?

- Прежде всего уделяем внимание управляющим компаниям, которые отвечают за общее имущество дома. То есть они, скорее всего, работают не только с нами, они также работают с каждой ресурсоснабжающей организацией, они представляют интересы людей, проживающих в домах.

- Какие требования предъявляются к управляющим компаниям при подготовке к осенне-зимнему периоду?

- В работе мы руководствуемся 410 постановлением правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года, где четко написано, кто что должен делать. Первостепенно - это акты на дымоходы и вентканалы. Это проверка дымоходов и вентканалов, результаты, которой каждая управляющая компания должна предоставлять до отопительного сезона, в середине отопительного сезона и после окончания отопительного сезона. Это прописано в 12 пункте постановления правительства №410, где четко написано: три раза в год.

- Почему три раза?

- Перед началом мы просим, прежде всего, чтобы проверить, как работает вентканал. Многие люди просто закрывают вентканал или подсоединяют туда вытяжку. Зимой очень многие заклеивают форточки, потому что холодно людям. А для процесса сгорания нужен кислород. Как только его нет, всё закрыто, не хватает кислорода, это обозначает, что происходит неполное сгорание. Неполное сгорание – это угарный газ.

Почему мы просим в середине? Потому что может возникать обледенение вентканала. Многие почему-то считают, что мы один раз проверили, все работает, а зимой идет снег, также сильные ветра, может же быть и задувание. Из своей практики могу рассказать, что фотки присылали, где в вентканалах гнезда птиц. Любят они эти места.

- А управляющие компании что должны сделать? Выгнать пернатых с насиженного места?

- К сожалению, да. Но они обязаны нанять организацию, которая именно аттестована по этому виду деятельности, проведет эти работы и выдаст им заключение, которое они должны принести нам.

- А по финалу сезона для чего просить акт?

- Проверить, потому что мы же понимаем, что они закончили отопительный сезон с рабочими вентканалами. Потому что наша работа по проверке ваших квартир - это не только при подготовке. Она идет целенаправленно каждый месяц. Мы каждый месяц вносим график, мы ходим. То есть, если они сейчас работают, потом, может быть, не работают. Поэтому также в 12 пункте правил сказано о том, что следующая проверка вентканалов должна быть не ранее, чем через 3 месяца и не позже 4 месяцев с момента предыдущей.

- Есть ли еще важные проверки?

- Да, ещё одно немаловажное правило, которое в данный момент мы требуем со всех управляющих компаний, это диагностика. Диагностика сетей. Мы этим не злоупотребляем, но у нас с этим очень строго, многие управляющие компании, пока мы им письма не начинали писать, не то, чтобы забывали это делать, хотя, может, кто-то и забывал...

- А что такое диагностика?

- Диагностика сетей — это проверяют толщину металла, грубо говоря, в сетях, которые идут в стояке, то есть это про его износ. Либо это устанавливается в проектной документации, а если в проектной документации это не написано, то это через 30 лет после ввода газопровода в эксплуатацию это необходимо делать.

Беседовала Любовь Кузнецова