Вишневый сквер

В год 80-летия Великой Победы состоялось преображение воинского мемориала в деревне Ершово. Братское захоронение, расположенное рядом с трассой на Гдов, стало первым в Псковском муниципальном округе, где зажегся Вечный огонь. С этим помогли газовики, а работающие на территории строители и дорожники отремонтировали плитку и бетонную отмостку, уложили искусственный газон. В начале года местные жители объединились в территориальное общественное самоуправление «ЕршоВО» и сразу выиграли два конкурса, областной и муниципальный, а деньги потратили на обустройство сквера рядом с мемориалом, засадив его вишнями. Журналисты Псковской Ленты Новостей выяснили, как ТОСу удалось внести вклад в общенародное дело.
Вечный огонь в Ершово зажегся 24 апреля, псковская деревня стала одним из 120 населенных пунктов, расположенных по всей стране, вошедших в программу «Газпрома» «Храним огонь Победы».
К торжественной дате рядом с мемориалом уже пускали корни в ершовскую землю молодые вишневые деревца – началась работа по благоустройству сквера. Теперь здесь заасфальтированная аллея со скамейками, освещением, видеонаблюдением, вишнями и информацией про Илью Коровина. Парковая зона носит имя этого 21-летнего сержанта, закрывшего своим телом амбразуру дзота и погасившего огонь пулемета у Жидилова Бора. Местные жители и едущие мимо на машинах могут узнать подробности его боевого пути и подвига. Через Ершово проходит трасса на Гдов, мемориал расположен рядом с дорогой. А потому неизменно притягивает взгляды проезжающих. Отсюда вдвойне важно его содержание в достойном виде.
ТОС «ЕршоВО» совсем новый, образовался в начале нынешнего года. Возглавляет его депутат собрания Псковского муниципального округа Сергей Недокус. На встречах с жителями он много рассказывал, как работает система и чем она может быть полезна. В ответ получал возражения о сложности. Тогда и пообещал показать все на личном примере. Для регистрации своего ТОСа собрал инициативную группу из 11 соседей. В самоуправление включили территорию не только своей деревни, но и близлежащие окрестности: Замостечье, Залединье, Малую Остенку.
Парковая зона у мемориала уже была, но ее вид не соответствовал высокому статусу воинского мемориала. Все переделали заново. С наполнением сквера определились быстро, небольшая заминка получилась, когда обсуждали, какие высадить деревья. Может быть, элегантные туи? Супруга председателя Марина предложила вишни, они зацветают как раз к 9 мая. В итоге деревьев Победы высадили 40 саженцев.
Еще в марте, когда лежал снег, начали с расчистки участка. Полностью обновленный сквер открыли 2 сентября, накануне Дня окончания Второй мировой войны. Не подгадывали, как-то само собой так получилось: работы завершили к осени, и торжественный момент чуть отодвинули от хлопот ко Дню знаний.
«Теперь у нас появилось место для проведения патриотических мероприятий. А проезжающие могут остановиться, присесть на скамейку», - говорит Сергей Недокус.
Подростки со скейтами оценили дорожку ровного асфальта между вишнями. ТОСовцы в таком времяпрепровождении юного поколения не видят ничего плохого. Проще говоря, за это деды и воевали, чтобы новые поколения спокойно жили и развивались согласно возрасту. Этот вопрос проговаривали со старшим поколением, никто не выступил за ограничение доступа в сквер. Сергей Недокус уверен, что высокий уровень патриотического воспитания сработает в качестве предохранителя от непотребного поведения рядом с братским захоронением. На это же работает и видеонаблюдение. А от любителей провести время с выпивкой застраховались, решив не ставить скамейки друг напротив друга, их разнесли в шахматном порядке.
«Очень рад, что у нас сложилась команда активных соседей, без них и без поддержки администрации округа ничего бы не получилось, – считает Сергей Недокус. - Поначалу у нас были страхи: много работы, много отчетов. Пока занимались парком, в активе шутили: "Сергей, куда ты нас подписал? Как на работу ходим". Многое мы сделали своими руками: копали бровку под бордюры, цементировали их, насыпали и трамбовали щебень. Мы справились, довольны и даже чуточку горды. Жители говорят, что получилось красиво, они помнят, как неприглядно было еще совсем недавно».
Глава Псковского округа Наталья Федорова считает деятельность ТОСов неоценимой поддержкой для развития муниципального образования. На его территории зарегистрировано уже 57 таких объединений. В этом году победителями регионального конкурса проектов стали 34 ТОС Псковского округа (общая сумма привлеченных средств – свыше 10 млн рублей), а муниципального – 17 общественных самоуправлений (среди них распределили 5 млн рублей).
Преображение воинского мемориала она называет амбициозным общенародным проектом и ставит высокую оценку участию ТОСа в его реализации.
Во время церемонии зажжения Вечного огня рядом с ним уже шла работа по созданию сквера.
«Братское захоронение и территория рядом приобрели совсем другой вид, - отмечает глава. - Место у дороги, проезжающие могут остановиться, поклониться павшим воинам. Очень важно достойно хранить их память».
Листайте фоторепортаж.
Четыре десятка вишен в Ершово прижились, и теперь там выбирают следующую точку для приложения усилий через ТОС. Внимания требует старая скважина 1976 года постройки и водоподводящие сети, модернизацию можно провести через разные конкурсы в несколько этапов. Нет в деревне и полноценной детской площадки. Все это перспектива для дальнейшей работы местного ТОСа.
Юлия Магера
Фото Анны Тягуновой и из соцсетей главы Псковского муниципального округа Натальи Федоровой