Вишневый сквер

В год 80-летия Великой Победы состоялось преображение воинского мемориала в деревне Ершово. Братское захоронение, расположенное рядом с трассой на Гдов, стало первым в Псковском муниципальном округе, где зажегся Вечный огонь. С этим помогли газовики, а работающие на территории строители и дорожники отремонтировали плитку и бетонную отмостку, уложили искусственный газон. В начале года местные жители объединились в территориальное общественное самоуправление «ЕршоВО» и сразу выиграли два конкурса, областной и муниципальный, а деньги потратили на обустройство сквера рядом с мемориалом, засадив его вишнями. Журналисты Псковской Ленты Новостей выяснили, как ТОСу удалось внести вклад в общенародное дело.

С чистого участка

Вечный огонь в Ершово зажегся 24 апреля, псковская деревня стала одним из 120 населенных пунктов, расположенных по всей стране, вошедших в программу «Газпрома» «Храним огонь Победы».

К торжественной дате рядом с мемориалом уже пускали корни в ершовскую землю молодые вишневые деревца – началась работа по благоустройству сквера. Теперь здесь заасфальтированная аллея со скамейками, освещением, видеонаблюдением, вишнями и информацией про Илью Коровина. Парковая зона носит имя этого 21-летнего сержанта, закрывшего своим телом амбразуру дзота и погасившего огонь пулемета у Жидилова Бора. Местные жители и едущие мимо на машинах могут узнать подробности его боевого пути и подвига. Через Ершово проходит трасса на Гдов, мемориал расположен рядом с дорогой. А потому неизменно притягивает взгляды проезжающих. Отсюда вдвойне важно его содержание в достойном виде.

Сквер – это проект местного территориального общественного самоуправления. Точнее, два проекта, финансирование – в общей сложности около 800 тысяч рублей – получили в областном грантовом конкурсе и в аналогичном муниципальном.

ТОС «ЕршоВО» совсем новый, образовался в начале нынешнего года. Возглавляет его депутат собрания Псковского муниципального округа Сергей Недокус. На встречах с жителями он много рассказывал, как работает система и чем она может быть полезна. В ответ получал возражения о сложности. Тогда и пообещал показать все на личном примере. Для регистрации своего ТОСа собрал инициативную группу из 11 соседей. В самоуправление включили территорию не только своей деревни, но и близлежащие окрестности: Замостечье, Залединье, Малую Остенку.

Парковая зона у мемориала уже была, но ее вид не соответствовал высокому статусу воинского мемориала. Все переделали заново. С наполнением сквера определились быстро, небольшая заминка получилась, когда обсуждали, какие высадить деревья. Может быть, элегантные туи? Супруга председателя Марина предложила вишни, они зацветают как раз к 9 мая. В итоге деревьев Победы высадили 40 саженцев.

Еще в марте, когда лежал снег, начали с расчистки участка. Полностью обновленный сквер открыли 2 сентября, накануне Дня окончания Второй мировой войны. Не подгадывали, как-то само собой так получилось: работы завершили к осени, и торжественный момент чуть отодвинули от хлопот ко Дню знаний.

«Теперь у нас появилось место для проведения патриотических мероприятий. А проезжающие могут остановиться, присесть на скамейку», - говорит Сергей Недокус.

Подростки со скейтами оценили дорожку ровного асфальта между вишнями. ТОСовцы в таком времяпрепровождении юного поколения не видят ничего плохого. Проще говоря, за это деды и воевали, чтобы новые поколения спокойно жили и развивались согласно возрасту. Этот вопрос проговаривали со старшим поколением, никто не выступил за ограничение доступа в сквер. Сергей Недокус уверен, что высокий уровень патриотического воспитания сработает в качестве предохранителя от непотребного поведения рядом с братским захоронением. На это же работает и видеонаблюдение. А от любителей провести время с выпивкой застраховались, решив не ставить скамейки друг напротив друга, их разнесли в шахматном порядке.

Уход за парком теперь ложится на актив ТОСа, которому предстоит косить траву, обрезать деревья, убирать мусор. Самостоятельное поддержание зеленой зоны в опрятном виде ершовцев не пугает, наоборот, они полны воодушевления и строят планы на следующие проекты.

«Очень рад, что у нас сложилась команда активных соседей, без них и без поддержки администрации округа ничего бы не получилось, – считает Сергей Недокус. - Поначалу у нас были страхи: много работы, много отчетов. Пока занимались парком, в активе шутили: "Сергей, куда ты нас подписал? Как на работу ходим". Многое мы сделали своими руками: копали бровку под бордюры, цементировали их, насыпали и трамбовали щебень. Мы справились, довольны и даже чуточку горды. Жители говорят, что получилось красиво, они помнят, как неприглядно было еще совсем недавно».

Достоинство и память

Глава Псковского округа Наталья Федорова считает деятельность ТОСов неоценимой поддержкой для развития муниципального образования. На его территории зарегистрировано уже 57 таких объединений. В этом году победителями регионального конкурса проектов стали 34 ТОС Псковского округа (общая сумма привлеченных средств – свыше 10 млн рублей), а муниципального – 17 общественных самоуправлений (среди них распределили 5 млн рублей).

«Проекты дают жителям возможность для проявления инициативы и сплочения, - уверена глава. - На конкретной территории люди лучше знают насущные потребности. Проекты совершенно разные, от элементарной установки детской площадки до жизненно необходимого монтажа системы освещения, благоустройства общественных территорий. Сотрудники администрации и волостей отлично понимают важность работы с ТОСами, поэтому ведем большую разъяснительную работу, помогаем оформлять заявки, считать сметы — это для людей новая деятельность, мы ее полностью координируем».

Преображение воинского мемориала она называет амбициозным общенародным проектом и ставит высокую оценку участию ТОСа в его реализации.

Во время церемонии зажжения Вечного огня рядом с ним уже шла работа по созданию сквера.

«Братское захоронение и территория рядом приобрели совсем другой вид, - отмечает глава. - Место у дороги, проезжающие могут остановиться, поклониться павшим воинам. Очень важно достойно хранить их память».

Четыре десятка вишен в Ершово прижились, и теперь там выбирают следующую точку для приложения усилий через ТОС. Внимания требует старая скважина 1976 года постройки и водоподводящие сети, модернизацию можно провести через разные конкурсы в несколько этапов. Нет в деревне и полноценной детской площадки. Все это перспектива для дальнейшей работы местного ТОСа.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой и из соцсетей главы Псковского муниципального округа Натальи Федоровой